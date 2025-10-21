Riqualificazione del Fanuzzi | consegna dei lavori per la fine di maggio
BRINDISI - È prevista per la fine di maggio 2026 la consegna dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franco Fanuzzi, in vista dei Giochi del Mediterraneo. Stamattina (martedì 21 ottobre) la commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta da Raffaele De Maria, ha effettuato un sopralluogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Civitanova, riqualificazione del Varco sul Mare. L’estate parte con le ruspe in centro (finiranno a settembre 2026) - A eseguire la riqualificazione, il raggruppamento di imprese formato dalla Pipponzi di Civitanova e dalla Eredi Geraldo Paci di Corridonia. Lo riporta corriereadriatico.it
Conclusi lavori riqualificazione del Teatro nazionale di Genova - Sono terminati i lavori di efficientamento energetico del Teatro nazionale Ivo Chiesa di Genova, un investimento da un milione e mezzo di euro collegato al Pnrr. Si legge su ansa.it