Riqualificare le fabbriche dismesse per produrre idrogeno verde | l' idea della Regione Piemonte

Da aree industriali dismesse a impianti per la produzione di idrogeno verde.Su proposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, la Giunta regionale ha infatti approvato il progetto bandiera "Hydrogen Valley", un'iniziativa strategica per la transizione ecologica del Piemonte che prevede la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

