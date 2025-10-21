Riprese sulla Regina traffico a singhiozzo per un giorno | vari stop fino a 8 minuti per un film internazionale
È arrivata la conferma ufficiale: mercoledì 22 ottobre 2025 la Strada Statale Regina 340 sarà interessata da rallentamenti e brevi interruzioni del traffico tra Brienno, Argegno e Colonno, nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 19.30.L’Anas ha infatti comunicato che le riprese. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
Federica Sabatini la regina delle riprese di Don Matteo 15 #DonMatteo #DonMatteo15 - X Vai su X
? CHIUSURA STATALE REGINA 21 e 23 OTTOBRE - CHIARIMENTO ? ? In seguito a confronto con la Polizia Locale di Tremezzina si specifica che la Statale Regina sarà chiusa "solo" temporaneamente - a intervalli di circa 5 minuti ciascuno - tra le 13:00 e le Vai su Facebook