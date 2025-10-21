Riprende i lavori abusivi nel cantiere sequestrato e aggredisce i carabinieri

Un abuso edilizio è costato le manette ad un 57enne di Monte di Procida. Nei mesi scorsi un cantiere abusivo era stato sequestrato e circondato dal tradizionale nastro rosso e bianco dei Carabinieri. Nonostante i sigilli e una denuncia, il proprietario dell’abitazione ha ripreso i lavori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

