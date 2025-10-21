Riparte Scuola Attiva | attività motoria e sport tra i banchi
Roma, 21 ott. (askanews) – Dopo aver coinvolto oltre 2.200.000 studenti, 112mila classi e 12.300 scuole in tutta Italia, tornano anche per l’anno scolastico 2025-2026 i progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior”, con una novità in arrivo: il lancio imminente di “Scuola Attiva Infanzia” interamente dedicato agli alunni più piccoli. Lo segnala una nota di Sport e Salute. I progetti puntano a potenziare l’attività motoria, fisica e sportiva nelle scuole, promuovendo stili di vita sani e valorizzando lo sport come strumento educativo e inclusivo. Sono promossi da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La scuola più famosa della tv italiana riparte dagli anni '90 - facebook.com Vai su Facebook
Riparte ! Questa mattina allo Stadio di Bergamo è stata presentata la XXIII edizione de “La Scuola allo Stadio” ? Scopri di più sull'iniziativa https://bit.ly/4mBdnnN #GoAtalantaGo - X Vai su X
Sport e Salute, riparte il progetto 'Scuola attiva' - 2026 i progetti "Scuola Attiva Kids" e "Scuola Attiva Junior", co ... Segnala ansa.it
Scuola Attiva Kids per il Lazio: oltre 133mila alunni coinvolti nel progetto promosso dalla Regione e da Sport e Salute - Assessore Palazzo: «Abbiamo dato un segnale chiaro: si deve partire da piccoli a praticare attività motoria seguiti da personale specializzato. Si legge su regione.lazio.it
Scuola, si riparte: ecco le novità - Il conto alla rovescia è terminato: zaini in spalla, o sui trolley, si torna nelle aule alle prese con lezioni, studio, interrogazioni e compiti. Da rainews.it