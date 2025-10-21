Riparte Scuola Attiva | attività motoria e sport tra i banchi

Roma, 21 ott. (askanews) – Dopo aver coinvolto oltre 2.200.000 studenti, 112mila classi e 12.300 scuole in tutta Italia, tornano anche per l’anno scolastico 2025-2026 i progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior”, con una novità in arrivo: il lancio imminente di “Scuola Attiva Infanzia” interamente dedicato agli alunni più piccoli. Lo segnala una nota di Sport e Salute. I progetti puntano a potenziare l’attività motoria, fisica e sportiva nelle scuole, promuovendo stili di vita sani e valorizzando lo sport come strumento educativo e inclusivo. Sono promossi da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it