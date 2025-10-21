Riparte l' Nba la caccia ai Thunder è ufficialmente aperta | tutte le favorite

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la stagione regolare del basket americano. Gilgeous-Alexander e compagni sono ancora la squadra da battere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

riparte l nba la caccia ai thunder 232 ufficialmente aperta tutte le favorite

© Gazzetta.it - Riparte l'Nba, la caccia ai Thunder è ufficialmente aperta: tutte le favorite

