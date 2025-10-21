Rip-Roast in Peace | una risata ahinoi non lo seppellirà
Avete presente Virgilio? Quello che nell’Eneide scrisse che di un defunto non si deve parlare male? Ecco, il suo «Parce sepulto» per Prime Video è. morto e sepolto (giusto per restare in tema). Anche la formula R.I.P., che abbrevia il «riposi in pace», è stata convertita in «Roast (arrostisca) in peace» e tramutata in un format in cui cinque comici recitano il loro elogio (si fa per dire). 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Amazon Prime Video. . Per quattro puntate ha condotto il programma, guardando i comici roastare 4 VIP defunti. Ora, è il momento di mettere sotto ai riflettori l'officiante funebre più divertente del Grande Raccordo Anulare: Michela Giraud #RoastInPeace - facebook.com Vai su Facebook
Amiamo roastare i nostri haters, ma sui morti non scherziamo mai! Quello lo fa “Roast in Peace”: 6 comici si sfidano prendendo in giro 4 celebrità “defunte”. Con la conduzione di Michela Giraud guarda ora #RoastinPeace. In collaborazione con @PrimeVideoI - X Vai su X
Roast in Peace, su Prime Video, fa ridere come il primo LOL (se non di più) - Su Prime Video, secondo noi, non si rideva così tanto dai tempi del primo, indimenticabile LOL: chi ride è fuori. Segnala today.it
“Roast in Peace” su Prime Video: Michela Giraud e altri 6 comici officiano funerali illustri, da Selvaggia Lucarelli a Totti - Il 9 ottobre su Prime Video arriva "Roast in Peace", il funerale comico più spietato d’Italia. Si legge su msn.com
“Roast in peace”, sette comici per quattro… funerali - Chi tra Eleazaro Rossi, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Stefano Rapone, Beatrice Arnera e Corrado Nuzzo è il comico più... sorrisi.com scrive