Tempo di lettura: < 1 minuto Si lavora ancora nel Rione Petrosino, con i vigili del fuoco impegnati alla messa in sicurezza dell’edificio dove nel pomeriggio di ieri si è verificato il crollo parziale di una scala. Nell’edificio situato in piazza Ippolito di Pastina, erano in corso dei lavori di ristrutturazione del palazzo ed in modo particolare di sostituzione dell’ascensore. Pare che durante l’intervento sia crollata una rampa di scale ferendo due operai impegnati nel cantiere. I due uomini sono stati prontamente soccorsi e trasportati d’urgenza al Ruggi di Salerno mentre i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per la messa in sicurezza dell’edificio dove vivono 15 famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rione Petrosino, crolla rampa di scale: feriti due operai