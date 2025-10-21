Rinviato a giudizio un investigatore privato di Airasca | ha inviato finti dossier su un magistrato di Torino alle forze dell’ordine

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 21 ottobre, l’investigatore privato di Airasca Giovanni Carella è stato rinviato a giudizio per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio e calunnia. Il processo nei suoi confronti, con rito ordinario, inizierà a gennaio 2026. Lo difendono gli avvocati Mauro Anetrini e Mariangela. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

