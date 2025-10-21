Rinviato a giudizio un investigatore privato di Airasca | ha inviato finti dossier su un magistrato di Torino alle forze dell’ordine

Oggi, 21 ottobre, l’investigatore privato di Airasca Giovanni Carella è stato rinviato a giudizio per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio e calunnia. Il processo nei suoi confronti, con rito ordinario, inizierà a gennaio 2026. Lo difendono gli avvocati Mauro Anetrini e Mariangela. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Massimo Dalle Ave, dirigente della società Valore Città Amcps, è stato rinviato a giudizio in concorso con Camilla Marcante, la ragazza in auto e (forse) al volante. La tragedia è avvenuta nel Vicentino il 5 agosto 2020 - facebook.com Vai su Facebook

Rinviato a giudizio l'uomo che uccise l'orsa Amarena #ANSA - X Vai su X

Rinviato a giudizio un investigatore privato di Airasca: ha inviato finti dossier su un magistrato di Torino alle forze dell’ordine - Oggi, 21 ottobre, l’investigatore privato di Airasca Giovanni Carella è stato rinviato a giudizio per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio e calunnia. Si legge su torinotoday.it

"Falsi dossier contro pm Torino", a processo investigatore - È stato rinviato a giudizio l'investigatore privato Giovanni Carella, residente nell'hinterland torinese, il quale, per le accuse, avrebbe inviato ... Segnala lospiffero.com

In malattia avrebbe venduto profumi, 38enne rinviata a giudizio a Rimini - Una 38enne originaria del Napoletano ma residente nel Riminese è finita a processo con le accuse di truffa ai danni dell’INPS e falso ideologico. Come scrive chiamamicitta.it