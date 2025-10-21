Rino Gaetano sempre più blu il film in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025
Un nuovo inedito è presente nel film Rino Gaetano sempre più blu di Giorgio Verdelli, in anteprima oggi alla Festa del Cinema di Roma. Il 21 novembre esce in digitale, vinile e CD la riedizione di E io ci sto di Rino Gaetano per Sony Music Italy, a 45 anni dalla pubblicazione, con la bonus track inedita Un film a colori (Jet Set) che uscirà in digitale il 29 ottobre in quello che sarebbe stato il giorno del suo 75esimo compleanno. Pubblicato nel 1980, il disco è il ritratto dell’Italia di un artista libero e visionario, capace di trasformare la realtà in racconto, mescolando sogno e disincanto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
