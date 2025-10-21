Rinnovamento nello Spirito a Favara il convegno diocesano con il presidente nazionale
Si è svolto domenica, nella chiesa Madre di Favara, il convegno diocesano del Rinnovamento nello Spirito dell’arcidiocesi di Agrigento, che ha riunito numerosi aderenti provenienti dai trenta gruppi della diocesi.L’incontro, aperto nel pomeriggio con l’accoglienza dei partecipanti, i canti e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
() Domenica 19 ottobre 2025, a partire dalle ore 15.30, la Chiesa Madre di Favara (AG) accoglierà il Convegno diocesano del Rinnovamento nello Spirito Santo dell’Arcidiocesi di Agrigento. L’incontro - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovamento nello Spirito: don Leone confermato consigliere spirituale. Contaldo (presidente), “vicinanza nella preghiera, affetto fraterno e gratitudine” - Il Consiglio permanente della Cei, riunitosi a Gorizia dal 22 al 24 settembre per la sessione autunnale, ha nominato consigliere spirituale nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo don Michele ... Si legge su agensir.it
Rinnovamento nello Spirito: Collevalenza, dal 23 al 27 agosto la Scuola nazionale di animazione carismatica - Dal 23 al 27 agosto Collevalenza (Pg) tornerà ad accogliere la Scuola nazionale di animazione carismatica, proposta dal Rinnovamento nello Spirito Santo. agensir.it scrive