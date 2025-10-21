Rinnovamento nello Spirito a Favara il convegno diocesano con il presidente nazionale

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025

Si è svolto domenica, nella chiesa Madre di Favara, il convegno diocesano del Rinnovamento nello Spirito dell’arcidiocesi di Agrigento, che ha riunito numerosi aderenti provenienti dai trenta gruppi della diocesi.L’incontro, aperto nel pomeriggio con l’accoglienza dei partecipanti, i canti e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

