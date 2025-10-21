Rimini De Vitis non si arrende | Possiamo risalire la classifica

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sentire che i tifosi ci stanno vicino ci gratifica, ci dà una spinta in più". Una spinta, quella di cui parla Alessandro De Vitis, della quale il Rimini ora ha bisogno più che mai. A volte non basta, come contro la Juventus Next Gen, ma la squadra di D’Alesio non è disposta a mollare. Nonostante tutto. "È importante che vengano notati gli sforzi che stiamo facendo – dice il centrocampista piacentino – Sentiamo la vicinanza dei tifosi, della curva, della città. Sappiamo che in questo momento abbiamo questa responsabilità e ci dà carica, ci dà forza, sicuramente, e deve darci un’ulteriore spinta affinché poi le cose possano mettersi in maniera positiva anche all’esterno del campo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rimini de vitis non si arrende possiamo risalire la classifica

© Sport.quotidiano.net - Rimini, De Vitis non si arrende: "Possiamo risalire la classifica"

Altre letture consigliate

rimini de vitis arrendeRimini, De Vitis non si arrende: "Possiamo risalire la classifica" - Una spinta, quella di cui parla Alessandro De Vitis, della quale il Rimini ora ha bisogno più che mai. Come scrive sport.quotidiano.net

rimini de vitis arrendeDe Vitis: “L’estate ci ha segnato, ma il Rimini crede fortemente nella salvezza” - «Diciamo che l’estate che abbiamo passato ci ha segnato, le situazioni difficili ci hanno portato finora a tirare fuori sempre qualcosa in più, c’è un aspetto emotivo che ci porta a prestazioni dal te ... Scrive corriereromagna.it

Rimini, De Vitis prova a crederci: "Estate tribolata, ma noi ci siamo" - "Confidiamo nelle parole che ci sono state dette sperando che corrispondano al vero. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rimini De Vitis Arrende