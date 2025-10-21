"Sentire che i tifosi ci stanno vicino ci gratifica, ci dà una spinta in più". Una spinta, quella di cui parla Alessandro De Vitis, della quale il Rimini ora ha bisogno più che mai. A volte non basta, come contro la Juventus Next Gen, ma la squadra di D’Alesio non è disposta a mollare. Nonostante tutto. "È importante che vengano notati gli sforzi che stiamo facendo – dice il centrocampista piacentino – Sentiamo la vicinanza dei tifosi, della curva, della città. Sappiamo che in questo momento abbiamo questa responsabilità e ci dà carica, ci dà forza, sicuramente, e deve darci un’ulteriore spinta affinché poi le cose possano mettersi in maniera positiva anche all’esterno del campo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, De Vitis non si arrende: "Possiamo risalire la classifica"