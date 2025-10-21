Rigore su Giménez in Milan-Fiorentina la decisione sull’operato di Marinelli e Abisso

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli grazie a un contestato rigore - trasformato da Rafael Leão - concesso per fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez. La valutazione dei vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

