Rigenerazione urbana il punto sulla stato dei lavori al Pinqua di Ponte San Giovanni

Proseguono i lavori relativi agli interventi del Pinqua a Ponte San Giovanni.Come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici ed infrastrutture Francesco Zuccherini, sono ripartite le opere di riqualificazione dell’area del parcheggio del palazzetto dello sport di via Cestellini, dove sono in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

