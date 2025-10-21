Rigenerazione urbana del centro storico di Terranuova

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARezzo, 21 ottobre 2025 – Rigenerazione urbana del centro storicoTerranuova Bracciolini riceve un contributo regionale di 584 mila euro Il Comune di Terranuova Bracciolini ha ottenuto un contributo regionale di 584 mila euro nell'ambito del bando per la Rigenerazione urbana dei centri storici promossa dalla Regione Toscana. “Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante per la qualità della progettazione e per la visione con cui stiamo lavorando sul nostro centro storico, come la recente riqualificazione di piazza delle Torri” – ha detto il Sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rigenerazione urbana del centro storico di terranuova

© Lanazione.it - Rigenerazione urbana del centro storico di Terranuova

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rigenerazione urbana centro storicoRigenerazione urbana del centro storico di Terranuova - Il Comune di Terranuova Bracciolini ha ottenuto un contributo regionale di 584 mila euro nell'ambito del bando per la Rigenerazione urbana dei centri ... Secondo lanazione.it

rigenerazione urbana centro storico“Centro storico fruibile e sicuro”: al via il progetto di riqualificazione del cuore di San Giovanni Valdarno - Un investimento di 210mila euro per migliorare sicurezza, accessibilità e decoro del centro storico, grazie al contributo pubblico della Regione Toscana a cui si aggiunge il sostengo della Bcc Banca V ... Da lanazione.it

Verde, mare e trasporto pubblico: la partita della rigenerazione urbana a Palermo CLICCA PER IL VIDEO - L'assessore alla Rigenerazione Urbana interviene ai microfoni de ilSicilia. Riporta ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Rigenerazione Urbana Centro Storico