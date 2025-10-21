Rigenerazione urbana del centro storico di Terranuova
ARezzo, 21 ottobre 2025 – Rigenerazione urbana del centro storico: Terranuova Bracciolini riceve un contributo regionale di 584 mila euro Il Comune di Terranuova Bracciolini ha ottenuto un contributo regionale di 584 mila euro nell'ambito del bando per la Rigenerazione urbana dei centri storici promossa dalla Regione Toscana. “Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante per la qualità della progettazione e per la visione con cui stiamo lavorando sul nostro centro storico, come la recente riqualificazione di piazza delle Torri” – ha detto il Sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
