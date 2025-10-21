Rigenerazione urbana | 109 progetti finanziati che coinvolgono 362mila abitanti in Abruzzo
362 mila cittadini coinvolti per rilanciare i piccoli comuni e contrastare lo spopolamento: questo il senso del programma “Rigenerazione Urbana Abruzzo 2021–2027” con cui la Regione Abruzzo ha destinato 78 milioni di euro ai comuni con meno di 30 mila abitanti, nell’ambito del Fondo sviluppo e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
