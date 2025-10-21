‘Rifugi climatici’ per resistere all’aumento delle temperature in estate. Ed anche ‘green bond’ per trovare le risorse finanziare con cui far partire nuovi progetti in città. Sono tutte soluzioni contenute nel Piano del verde. Il documento arriverà in consiglio comunale dopo essere già stato approvato in giunta. Uno degli obiettivi principali è quello di modificare la città per renderla più resiliente all’aumento delle temperature che si stanno registrando, con picchi in estate per lunghi periodi. Tra le principali azioni del Piano c’è la desigillazione, ovvero la rimozione di superfici artificiali impermeabili come asfalto o cemento nelle aree urbane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifugi climatici e giardini della pioggia contro i picchi di calore