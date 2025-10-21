Rifiuti | trend in crescita Tari tra le più basse e più informazione per i cittadini

“I dati sui rifiuti non vanno letti in modo rigido ma come parte di un percorso di miglioramento che Arezzo sta portando avanti con continuità.” Così l’assessore all’Ambiente Marco Sacchetti commenta l’andamento positivo della raccolta differenziata, che a luglio 2025 ha raggiunto il 68,46%, quasi dieci punti in più rispetto alla media annuale 2024 e ben 25 punti sopra il dato del 2019, anno di avvio della riorganizzazione del servizio. “Dal 2019 – spiega Sacchetti – il Comune e Sei Toscana hanno investito nella revisione del sistema di raccolta, con l’introduzione del porta a porta, la sostituzione e l’aumento dei cassonetti (oggi circa 2. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Rifiuti: trend in crescita, Tari tra le più basse e più informazione per i cittadini

