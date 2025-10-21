Rifiuti ingombranti abbandonati tra viale Michelangelo e via Bernini | Ispettori ambientali dove siete?
Alcuni indegni appartenenti alla specie umana hanno avuto la fantasiosa idea di scaricare dentro l'aiuola, tra viale Michelangelo e via Bernini, una serie di mobili e varie altre cose inutili. Una domanda: ma esistono ancora gli ispettori ambientali? Se la risposta è sì, dove se la fanno? Da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
