Rieti un minorenne ha incastrato gli ultrà arrestati per l’omicidio dell’autista del bus dei tifosi

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza decisiva per individuare i tre fermati: il ragazzino era dietro il guardrail della statale quando il sasso che ha ucciso Raffaele Marianella è stato lanciato contro il pullman. 🔗 Leggi su Repubblica.it

