Rieti l’estrema destra dietro l’agguato al bus dei tifosi di basket
Sono tre le persone fermate dopo l’assalto al pullman dei tifosi pistoiesi di ritorno da Rieti domenica sera costato la vita al secondo autista della vettura, il 65enne Raffaele Marianella. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
