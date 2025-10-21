Rieti il giovanissimo che ha incastrato gli ultrà ora in manette per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella

Le sue parole agli inquirenti hanno permesso l’arresto degli ultrà Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, Alessandro Barberini, accusati di aver  lanciato la pietra  che ha ucciso  Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi del  Pistoia Basket, dopo la partita con la  Sebastiani. Il giovane, secondo quanto riporta Repubblica minorenne, si trovava dietro il guardrail della statale Rieti-Terni quando il sasso è stato lanciato contro il pullman dei tifosi toscani. I tre fermati per omicidio volontario sono adesso in attesa dell’ interrogatorio di convalida, atteso per domani. La polizia lo trova sulla statale, lui racconta. 🔗 Leggi su Open.online

