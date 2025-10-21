Ricoverato in ospedale! Shock per l’allenatore di Serie A | grande preoccupazione

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio e, in particolare, l’ambiente rossoblù. L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato nelle scorse ore presso il policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, nel reparto di pneumologia, a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica. Una diagnosi che ha reso necessario l’avvio immediato di una terapia antibiotica specifica. A comunicarlo è una nota ufficiale del Bologna FC, che ha voluto aggiornare tifosi e stampa sulle condizioni cliniche del proprio tecnico. Leggi anche: “Non sta bene”. Malore per l’allenatore in Serie A: cos’è successo subito dopo la partita Ricovero precauzionale e condizioni stabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

