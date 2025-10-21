Ricoverato in ospedale Choc per l’allenatore di serie A grande preoccupazione

Caffeinamagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricoverato in ospedale per una polmonite batterica. La notizia, diffusa nella serata di lunedì, ha colto di sorpresa tifosi e addetti ai lavori, che nelle ultime settimane avevano visto la squadra emiliana in piena corsa nelle zone alte della classifica. Il tecnico aveva accusato un malessere nei giorni scorsi, ma nessuno immaginava che la situazione potesse richiedere un ricovero. La società ha scelto di comunicare tutto con chiarezza, spiegando che il quadro clinico è sotto controllo e che l’allenatore sta reagendo bene alle terapie. Il Bologna, con un comunicato ufficiale, ha espresso vicinanza al proprio tecnico, ringraziando lo staff medico del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi per l’assistenza prestata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

