Ricordate i viaggi nel tempo con la Delorean di Marty?
C ome ogni anno, i fan più appassionati del cult movie del 1985 sanno che il 21 ottobre non è una data qualsiasi, ma “la data”, consegnata alla memoria dal display della DeLorean. Leggi anche › Che nostalgia! La reunion del cast di “Ritorno al Futuro” 38 anni dopo il primo film Sono passati esattamente quattro decenni da quando il regista Robert Zemeckis e l’iconica auto americana hanno cambiato per sempre il concetto di viaggio nel tempo. Ritorno al futuro day: ecco come si sognava di viaggiare nel passato. guarda le foto Leggi anche › Ritorno al futuro day: ecco come sognavano di viaggiare i nostri nonni iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Ritorno al Futuro compie 40 anni oggi iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
