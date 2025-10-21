Riconoscimento per Capitani L’artista nominato accademico d’Onore
Un importante riconoscimento per l’artista valdarnese Mauro Capitani. Nella seduta plenaria del 22 settembre scorso, il professore è stato nominato Accademico d’Onore della Accademia delle Arti e del Disegno, la più antica istituzione artistica del mondo. La cerimonia ufficiale di conferimento si è svolta sabato scorso a Firenze, nella sede storica di Palazzo dei Beccai, in Via Orsanmichele, in occasione dell’apertura del nuovo Anno Accademico e della festività di San Luca, Patrono delle Arti. A consegnare la nomina è stata la Presidente dell’Accademia, Cristina Acidini, alla presenza di autorità, studiosi, accademici e rappresentanti del mondo artistico e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Pinzolo: Zanetti viene premiato dalla redazione di Fcinternews che assegna il riconoscimento al nerazzurro che si e' distinto di più nella stagione Vai su Facebook
Riconoscimento per Capitani. L’artista nominato accademico d’Onore - La giornata di celebrazioni si è aperta con la Messa solenne nella Cappella di San Luca, presso il Convento della Santissima Annunziata, celebrata dal Cardinale Giuseppe Betori. Lo riporta lanazione.it