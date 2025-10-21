Riconoscimento per Capitani L’artista nominato accademico d’Onore

Un importante riconoscimento per l’artista valdarnese Mauro Capitani. Nella seduta plenaria del 22 settembre scorso, il professore è stato nominato Accademico d’Onore della Accademia delle Arti e del Disegno, la più antica istituzione artistica del mondo. La cerimonia ufficiale di conferimento si è svolta sabato scorso a Firenze, nella sede storica di Palazzo dei Beccai, in Via Orsanmichele, in occasione dell’apertura del nuovo Anno Accademico e della festività di San Luca, Patrono delle Arti. A consegnare la nomina è stata la Presidente dell’Accademia, Cristina Acidini, alla presenza di autorità, studiosi, accademici e rappresentanti del mondo artistico e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

