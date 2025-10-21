Pisa, 21 ottobre 2025 – Net7 conquista il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 nella categoria “Siti Istituzionali” con cultura.toscana.it, il portale della Regione Toscana dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, oggi disponibile anche in versione app. Il premio è stato assegnato durante la cerimonia ufficiale svoltasi il 10 ottobre a Milano, presso il Talent Garden Calabiana, alla presenza delle principali realtà creative e digitali italiane. Il riconoscimento celebra la qualità del design, dell’esperienza utente e della narrazione digitale firmata da Net7, agenzia toscana con sede a Pisa, che ha curato il progetto (sviluppato in partnership con TAI Software Solution), dall’architettura dell’informazione alla user experience, dal visual design all’integrazione tecnologica, con l’obiettivo di rendere la cultura toscana accessibile, coinvolgente e vicina ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riconoscimenti: l'agenzia pisana Net7 vince il Bronzo ai NC Digital Awards 2025