Richard Linklater Il cinema è espressione personale e libertà

Alla Festa del Cinema di Roma il regista di Boyhood presenta il suo ultimo film, Nouvelle Vague, ed è stato il protagonista di una Masterclass in cui si è raccontato al pubblico. Voleva essere un romanziere, ma al college scoprì il teatro e da lì a poco avrebbe iniziato a "guardare film in maniera ossessiva". Fino a venti anni Richard Linklater non pensava minimamente che un giorno avrebbe fatto film, racconta il regista di Boyhood alla Festa del Cinema di Roma durante la Masterclass che lo ha visto protagonista poco prima di ricevere il Premio alla Carriera e presentare il suo ultimo film, Nouvelle Vague, un omaggio al movimento nato in Francia sul finire degli anni '50 attraverso il racconto in bianco e nero di uno dei suoi padri fondatori, Jean Luc . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Richard Linklater, “Il cinema è espressione personale e libertà”

