Ricevi chiamate con prefisso +30 della Grecia? È una truffa | cosa fare e come puoi difenderti
Non è il cugino che vuole farsi sentire da Atene (a meno che qualcuno abbia un cugino ad Atene). Né una società di sondaggi che vuole misurare la reazione alla giornata lavorativa di 13 ore introdotta in Grecia (è su base volontaria ma ha già terremotato il dibattito in patria e preoccupato l’opinione pubblica europea). Quel prefisso +30, quando appare sullo smartphone, è una minaccia. Un tentativo di frode. L’ultima evoluzione di un fenomeno criminale in costante crescita: la truffa telefonica. Bonifico istantaneo e verifica Iban del beneficiario: vantaggi e rischio truffe nella rivoluzione digitale in 10 secondi Negli ultimi giorni stanno aumentando le segnalazioni da parte di utenti italiani – i più giovani parlano di “scam”, all’inglese – che ricevono chiamate da numeri sconosciuti con prefisso internazionale +30, relativo alla Grecia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
