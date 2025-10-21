Ricercato per minacce percosse e atti persecutori | 60enne arrestato a Livorno

Livornotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Livorno hanno individuato e arrestato un 60enne originario del Nord Europa destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Livorno. Alla base della misura cautelare a suo carico, vi sarebbero gravi indizi relativi a reati contro la persona e al porto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

