Ricercato per minacce percosse e atti persecutori | 60enne arrestato a Livorno
I carabinieri di Livorno hanno individuato e arrestato un 60enne originario del Nord Europa destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Livorno. Alla base della misura cautelare a suo carico, vi sarebbero gravi indizi relativi a reati contro la persona e al porto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sarebbe il futuro consuocero di Dolores Dori il responsabile dell'omicidio della donna uccisa a Lonato giovedì. L'uomo è ricercato. Sui social è apparso un video di minacce del marito della vittima, anche lui scomparso. - facebook.com Vai su Facebook
Minacce dopo le avances respinte. Denunciato per atti persecutori - Nei guai un 46enne che aveva contattato sui social una donna reggiana dopo aver notato un video su Tik Tok. Scrive ilrestodelcarlino.it