Ricercato da oltre un anno e mezzo deve scontare nove anni di carcere per rapuna

PISA – Era ricercato da oltre un anno e mezzo Allija Zuka, 35 anni, di origine sinti kosovara, considerato dagli inquirenti un esponente di spicco di una famiglia dedita a rapine e reati contro il patrimonio tra Pisa e Pontedera. I carabinieri lo hanno catturato in un’abitazione privata a Pisa, ponendo fine alla sua latitanza iniziata nel luglio 2024. Zukae deve scontare nove anni di reclusione, pena diventata definitiva dopo la condanna per una rapina violenta commessa nel 2021 in una villa di Pontedera. In quell’occasione, insieme a due parenti, fece irruzione nell’abitazione di un’anziana di 83 anni, picchiandola per farsi consegnare le chiavi della cassaforte: la donna fu colta da infarto, ma riuscì a sopravvivere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondisci con queste news

Un cittadino svizzero, ricercato da oltre 25 anni negli Stati Uniti, è stato arrestato nei giorni scorsi in Puglia. Ne parla Enzo Magistà ne "Il fatto" di oggi LEGGI QUI https://ledicola.it/?p=469253 - facebook.com Vai su Facebook

#Brescia: arrestato un ricercato internazionale da oltre 2 anni per omicidio volontario - https://ilmetropolitano.it/2025/10/14/brescia-arrestato-un-ricercato-internazionale-da-oltre-2-anni-per-omicidio-volontario/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Sant'Elpidio a Mare, i carabinieri scovano in Belgio il ricercato dai mille nomi: deve scontare 9 anni e mezzo per spaccio e risse - I carabinieri scovano in Belgio il ricercato dai mille nomi: deve scontare 9 anni e mezzo per spaccio, risse ed altri reati. Lo riporta corriereadriatico.it

Ricercato da oltre tre anni, arrestato dalla polizia a Gardolo - Era ricercato da oltre tre anni dopo essere stato condannato a due anni, due mesi e 20 giorni di reclusione per resti in materia di stupefacenti. Da rainews.it

Ancona, carabiniere fuori servizio riconosce e blocca un ricercato che stava per salire sul bus: doveva scontare 6 anni e 6 mesi - Deve scontare 6 anni e mezzo di carcere ma è irreperibile, arrestato da un carabiniere fuori servizio. Lo riporta corriereadriatico.it