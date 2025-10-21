Ricercato da oltre un anno e mezzo deve scontare nove anni di carcere per rapina

PISA – Era ricercato da oltre un anno e mezzo Allija  Zuka, 35 anni, di origine sinti kosovara, considerato dagli inquirenti un esponente di spicco di una famiglia dedita a rapine e reati contro il patrimonio tra Pisa e Pontedera. I carabinieri lo hanno catturato in un’abitazione privata a Pisa, ponendo fine alla sua latitanza iniziata nel luglio 2024. Zukae deve scontare nove anni di reclusione, pena diventata definitiva dopo la condanna per una rapina violenta commessa nel 2021 in una villa di Pontedera. In quell’occasione, insieme a due parenti, fece irruzione nell’abitazione di un’anziana di 83 anni, picchiandola per farsi consegnare le chiavi della cassaforte: la donna fu colta da infarto, ma riuscì a sopravvivere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

