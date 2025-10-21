Ricerca e innovazione | firmata una convenzione quadro tra l' Università di Pisa e Farmigea

L'Università di Pisa e Farmigea Spa hanno firmato una convenzione quadro che rafforza e amplia la collaborazione tra il mondo della ricerca accademica e quello dell'industria farmaceutica, con l'obiettivo di promuovere progetti comuni di ricerca, formazione e innovazione. L'accordo, approvato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Innovazione, ricerca e tech transfer: un dialogo aperto a Budapest Il 16 ottobre 2025, Fabio Bianco, VP Scientific & Corporate Development di Bio4Dreams, è intervenuto come keynote speaker all’evento HVCA Equity Thursday, organizzato da Hungarian - facebook.com Vai su Facebook

Per il terzo anno consecutivo, partecipa , consolidando una collaborazione che unisce ricerca, innovazione e divulgazione. - X Vai su X

Fondazione Fincantieri, firmata una convenzione con La Sapienza di Roma per ricerca e innovazione - Un ponte tra ricerca accademica e industria per promuovere l’innovazione nei settori della cantieristica navale, della medicina del lavoro e dell’ingegneria dei materiali. Si legge su affaritaliani.it

Università di Pisa, firmata una convenzione quadro con Hitachi Rail Gts Italia - In arrivo collaborazioni per tesi di laurea, tirocini, dottorati, attività di ricerca e formazione continua. Segnala lanazione.it

Firmata la convenzione per un nuovo data center di Poste Italiane a Benevento - E’ stata firmata oggi a palazzo Santa Lucia la convenzione per l’acquisto delle aree su cui verrà insediato a Benevento il nuovo Data Center di Poste Italiane per il Sud. Lo riporta regione.campania.it