Riccardo Roveda presenta ‘Escaping Rules’ | il nuovo album tra pianoforte ed elettronica

In uscita il 14 novembre con Memory Recordings, ‘Escaping Rules’ è il nuovo concept album di Roveda. Alla scoperta delle sue tracce musicali. Pianista e compositore modern classic, Riccardo Roveda unisce l’esperienza pianistica a quella elettronica. In arrivo il 14 novembre ‘Escaping Rules’ è il nuovo album, il primo con Memory Recordings, l’etichetta di Fabrizio Paterlini. Il disco, un progetto di alchimia neoclassico-elettronica, nasce dall’incontro tra il pianoforte e l’elettronica, tra intimità acustica e paesaggi sonori che si dilatano in ambienti emotivi ed immaginifici. Composto da otto tracce, l’album è stato concepito come un percorso di fuga e rinascita, una via che non conduce alla fine ma all’inizio di un nuovo sguardo sul mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

