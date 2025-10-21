Riccardo Fogli compie 78 anni il pittore aragonese Gerlando Meli gli dedica un quadro
Il cantautore Riccardo Fogli, componente storico dei Pooh, compie 78 anni e riceve gli auguri del pittore aragonese Gerlando Meli che gli dedica un quadro.Meli ha voluto ricordare con affetto il momento in cui conobbe personalmente Fogli, in occasione di un concerto in provincia di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Martedì 21 ottobre - Nato a Pontedera, in provincia di Pisa, il 21 ottobre 1947, da giovane alterna il lavoro da gommista alla passione per la musica. Si legge su spettakolo.it