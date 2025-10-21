Riapre lo stadio Primo Nebiolo tempio dell’atletica leggera | La palestra all' aperto più grande di Torino

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stadio Primo Nebiolo, tempio dellatletica leggera situato all’interno del Parco Ruffini di Torino, dopo circa due anni riapre ufficialmente al pubblico al termine dei lavori di riqualificazione realizzati grazie ai fondi PNRR. A inaugurare l’impianto, martedì 21 ottobre, il sindaco di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

riapre stadio primo nebioloRiapre lo stadio Primo Nebiolo, tempio dell’atletica leggera: "La palestra all'aperto più grande di Torino" - Circa 1,9 milioni di euro i costi per l’intervento di manutenzione straordinaria nel luogo simbolo dello sport cittadino ... Secondo torinotoday.it

riapre stadio primo nebioloStadio Primo Nebiolo riqualificato, intervento da 2 milioni - Dopo un intervento di riqualificazione di quasi due anni e grazie a un investimento realizzato con fondi del ... Come scrive lospiffero.com

Riapre lo Stadio Primo Nebiolo - Questa mattina, alla presenza delle autorità locali, è stato inaugurato l'impianto comunale che riapre i battenti dopo i lavori di ... fidal.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riapre Stadio Primo Nebiolo