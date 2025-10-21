Riapre la filiale del Banco di Napoli esulta il sindaco
La filiale del Banco di Napoli riapre a Cellole. Lo annuncia in una nota l'amministrazione comunale."Siamo orgogliosi di annunciare che gli sportelli bancomat torneranno attivi in città tra pochi giorni - ha dichiarato il sindaco Guido Di Leone - Questo è un segnale concreto di politica vera.
COMUNICATO DEL SINDACO di Cellole Bentornato a Cellole, Banco di Napoli. In un momento in cui in tutta Italia assistiamo alla chiusura di tante filiali bancarie, a Cellole accade l'opposto: la nostra filiale del Banco di Napoli (gruppo Intesa Sanpaolo) RIAP
