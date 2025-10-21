Riapre la discoteca P1 di Abano Terme con tre serate da non perdere

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La discoteca P1 di via Giusti riapre i battenti con un fitto calendario di eventi per questo ottobre, tra musica live, dj set e grandi party.Martedì 21 ottobreMartedì 21 ottobre, si parte con l’orchestra Marco e il Clan in sala live, mentre nella Sala Bollicine spazio alla musica latina con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

