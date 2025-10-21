Riapre la discoteca P1 di Abano Terme con tre serate da non perdere
La discoteca P1 di via Giusti riapre i battenti con un fitto calendario di eventi per questo ottobre, tra musica live, dj set e grandi party.Martedì 21 ottobreMartedì 21 ottobre, si parte con l’orchestra Marco e il Clan in sala live, mentre nella Sala Bollicine spazio alla musica latina con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Cube3. Farruko · Pepas. Preparati a vivere notti indimenticabili! La discoteca CUBE3 di Tortona riapre le porte in grande stile con un locale completamente rinnovato e un sound nuovo di zecca . In arrivo i nuovi format del "Venerdì" e "Sabato" notte, - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrata la discoteca Kokus di via Casilina: ma il locale riapre a Cornelia come ristorante https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/discoteca_kikus_via_casilina_ristorante_cornelia-424863779/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Latino, liscio e 90’s stories, una settimana di musica al p1 di Abano Terme - La nuova stagione della discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme prende il via con una settimana di eventi che promettono divertimento per tutti i gusti musicali. Segnala padovaoggi.it