Riaperto lo stato di agitazione nei musei dell’Università di Padova

21 ott 2025

L’Usb - Unione Sindacale di Base ha deciso di riaprire lo stato di agitazione nei musei dellUniversità di Padova.Spiega Antonio Sciuto di Usb: «Il 16 giugno scorso avevamo sospeso la mobilitazione perché Cooperativa Culture si era impegnata a soddisfare in parte le richieste delle lavoratrici e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

