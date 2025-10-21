RFI sciopero dei tecnici | convogli in marcia ma attenzione ai ritardi
Una giornata che inizia con passi più lenti del solito. Oggi, martedì 21 ottobre, il personale di manutenzione della rete di RFI si ferma per 24 ore. La circolazione dei treni è attesa regolare, ma chi viaggia farebbe bene a prepararsi a lievi scossoni organizzativi e a controlli extra prima di mettersi in movimento. Cosa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
