Revisori dei conti scuole | il compenso annuo lordo è di 3000 euro DECRETO

Con il Decreto Interministeriale n. 178 dell’11 settembre 2025, emanato congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato definito l’ammontare del compenso spettante ai revisori dei conti incaricati per gli ambiti territoriali scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it