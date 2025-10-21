Revisione auto 2025 chi deve farla e quando per evitare sanzioni

Periodicodaily.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel 2025 la revisione auto resta uno dei controlli più importanti per garantire sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Le procedure si sono rese più semplici grazie alla digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha introdotto piattaforme online per prenotazioni e consultazioni. Oltre ai consueti controlli su impianto frenante, sospensioni, luci . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

revisione auto 2025 deveRevisione auto 2025, chi deve farla e quando per evitare sanzioni - Nel 2025 la revisione auto resta uno dei controlli più importanti per garantire sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Lo riporta adnkronos.com

revisione auto 2025 devePatente e revisioni, dal 1° novembre aumentano i costi - Festelli (Confarca): “È giusto così, serve a garantire sicurezza e qualità nella formazione dei futuri conducenti ... Riporta lanazione.it

revisione auto 2025 deveEmissioni auto, Bruxelles accelera la revisione. Nuovi target entro il 2025 - Von der Leyen spinge per una revisione rapida delle norme sulla mobilità sostenibile, aprendo a carburanti alternativi e tecnologie ibride ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Revisione Auto 2025 Deve