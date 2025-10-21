Reteventi | teatro e musica protagonisti nel fine settimana in provincia di Padova

Fine settimana denso di appuntamenti per RetEventi Cultura Veneto 2025, il cartellone di iniziative che fino a fine novembre propone un ricco programma di teatro e musica nel territorio padovano.Teatro Sabato 25 ottobre alle ore 21 a San Martino di Lupari si terrà il terzo appuntamento della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

