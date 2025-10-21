Restyling dei Ponti Rossi c'è l'ok della Soprintendenza | lavori entro 8 mesi costano 2,3 milioni

Via libera della Soprintendenza al restyling dell'acquedotto romano dei Ponti Rossi. Nascerà una nuova piazzetta, con alberi, panchine e fontane. Costo 2,3 milioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Restyling dei Ponti Rossi, c’è l’ok della Soprintendenza: i lavori costano 2,3 milioni. Quando partono - Via libera della Soprintendenza al restyling dell’acquedotto romano dei Ponti Rossi. Come scrive fanpage.it

