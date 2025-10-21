Rescigno Anticamorra | Su Volla servono chiarezza e trasparenza Non si possono tollerare trasformazioni urbanistiche fuori da ogni regola
Tempo di lettura: 2 minuti “La presidente della Commissione regionale Anticamorra e Beni Confiscati ha acceso un faro su una serie di interventi urbanistici realizzati nel territorio del Comune di Volla denunciati su un sito FB che se veritieri sembrerebbero presentare profili di irregolarità molto gravi”. Lo dichiara Carmela Rescigno, Presidente della Commissione speciale del Consiglio Regionale della Campania, che ha trasmesso una richiesta ufficiale di informazioni e documentazione al Comune di Volla, alla Regione Campania – Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, e per conoscenza al Prefetto di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
