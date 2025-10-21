Report città green opposizione contro Marchiol | A chi attribuirà fallimento?

Udinetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Ecosistema urbano, il report annuale di Legambiente e Ambiente Italia, Udine perde quota nella classifica delle città più sostenibili a livello nazionale. Se nel 2023 occupava la posizione numero 29 e l'anno scorso la numero 34, ora la perdita è di altri 16 posti. Sulla questione si sono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

report citt224 green opposizioneReport città green, opposizione contro Marchiol: "A chi attribuirà fallimento?" - I consiglieri di minoranza del Comune si sono spesi sui risultati presentati ieri da Legambiente e Ambiente Italia, che vedono il capoluogo friulano sceso di 21 posizioni in due anni. udinetoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Report Citt224 Green Opposizione