Renate attenti all’Inter Torna capitan Auriletto

Tornerà Auriletto al centro della difesa nerazzurra. È questa la più importante novità in casa Renate in vista del recupero di questo pomeriggio (16.30) allo U-Power Stadium contro l’Inter U23. A 72 ore di distanza dalla prima vittoria casalinga contro la Dolomiti Bellunesi, la formazione brianzola torna in campo per provare a dare continuità in una delle fasi più intense dell’anno che prevede cinque partite nel giro di 15 giorni. Questo ciclo eccezionale e concentratissimo obbligherà Luciano Foschi a fare calcoli e centellinare ogni energia dei suoi giocatori. Che, tradotto in parole povere, significa turn-over. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

