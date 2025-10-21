Regno Unito Times rivela | principe Andrea non paga l’affitto del Royal Lodge da vent’anni

Il principe Andrea, già sotto i riflettori per la sua amicizia con il finanziere pedofilo Epstein, non paga l’affitto della sua residenza di rappresentanza nella tenuta di Windsor da vent’anni. Lo rivela il Times, che ha ottenuto una copia del contratto di locazione per Royal Lodge, che rivela i termini in base ai quali il principe vive nella tenuta di 30 stanze. Il contratto d’affitto. Il contratto stabilisce che, mentre il principe ha pagato 1 milione di sterline per la locazione più almeno 7,5 milioni di sterline per i lavori di ristrutturazione completati nel 2005, dal 2003 ha pagato “un granello di sabbia (se richiesto)” di affitto all’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

