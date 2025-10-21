Regioni d' Europa approda a Rapallo | un viaggio nella tradizione tra street food e artigianato

“Regioni d’Europa – Mercati Internazionali”, il viaggio culinario e artigianale con street food internazionale e tradizione locale, sbarca a Rapallo. Appuntamento da venerdì 24 a domenica 26 ottobre presso il Lungomare Vittorio veneto e piazza IV Novembre, per tre giorni all'insegna di profumi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Calabria, Campania e... Guyana francese. Sono le regioni in Europa con i tassi più alti di rischio poverà o esclusione sociale. I dati sono stati diffusi da Eurostat e sono relativi al 2024. Dopo la Guyana francese (59,5%), la Calabria registra un tasso di vulnerabi Vai su Facebook

Settimana europea delle Regioni e delle Città: prosegue il confronto sulla politica di coesione. Questo pomeriggio abbiamo discusso dell’impegno della Commissione a sostenere le regioni al confine orientale dell’Europa, rafforzando sicurezza, sviluppo e - X Vai su X

"Regioni d'Europa" approda a Rapallo: un viaggio nella tradizione tra street food e artigianato - “Regioni d’Europa – Mercati Internazionali”, il viaggio culinario e artigianale con street food internazionale e tradizione locale, sbarca a Rapallo. Lo riporta genovatoday.it

Ue: la Settimana europea regioni e città illustra l’impatto della politica di coesione. In programma 200 eventi - Il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, e il presidente del Comitato delle regioni, Kata Tütto, hanno lanciato oggi la 23ª Settimana europea delle regioni e delle città. Segnala agensir.it

Europa-Regioni: Marsilio, "Ruolo cruciale, no scelte scellerate" - "Le regioni devono continuare ad essere al centro del prossimo bilancio europeo e della politica di coesione, come abbiamo visto con il settore automotive, sono i territori a subire le sce ... Segnala iltempo.it