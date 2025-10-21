Regione e rendiconto la Corte dei Conti | C' è una sanità che si muove molto lentamente
"Il Rendiconto della Regione Calabria presenta sostanzialmente gli stessi momenti critici che abbiamo già evidenziato l'anno scorso". Lo ha affermato il procuratore regionale della Corte dei Conti, Romeo Ermenegildo Palma, parlando con i giornalisti in occasione del giudizio di parifica del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'ANALISI | A margine della presentazione del rendiconto sociale Inps, il docente commenta i dati sull’occupazione. «Regione quasi in stagnazione, ma segnali di ripresa dalle esportazioni. Mercato del lavoro povero perché il settore produttivo è bloccato da - facebook.com Vai su Facebook
Rendiconto #INPS, Calabrese: “Quello messo in campo dalla Regione porterà presto risultati positivi” -- https://ilmetropolitano.it/2025/10/17/rendiconto-inps-calabrese-quello-messo-in-campo-dalla-regione-portera-presto-risultati-positivi/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Regione, le criticità del Rendiconto. «Aumenta la mobilità in sanità, lenta la spesa dei fondi Ue» - Il procuratore della Corte dei Conti Palma illustra i punti deboli del bilancio 2024. Lo riporta corrieredellacalabria.it
Avanzo record nel rendiconto 2024, ma la Corte dei Conti allerta sul sanitario e i debiti delle aziende foto - Si registra un disavanzo per la Regione Calabria nella gestione del Conto Economico IV trimestrale 2024 pari a 118. Riporta catanzaroinforma.it
Corte dei conti: sanità, fondi UE e Pnrr restano nodi critici per la Calabria - Il presidente Palma evidenzia squilibri nella mobilità sanitaria, lentezze nella spesa europea e tensioni tra Regione ed enti. Riporta inquietonotizie.it