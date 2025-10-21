Regione e rendiconto la Corte dei Conti | C' è una sanità che si muove molto lentamente

"Il Rendiconto della Regione Calabria presenta sostanzialmente gli stessi momenti critici che abbiamo già evidenziato l'anno scorso". Lo ha affermato il procuratore regionale della Corte dei Conti, Romeo Ermenegildo Palma, parlando con i giornalisti in occasione del giudizio di parifica del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it